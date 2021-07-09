شكرا لقرائتكم خبر عن مقتطفات من أشهر المسرحيات والأفلام العالمية فى حفل السيمفونى بالأوبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا فى الثامنة مساء اليوم الجمعة 9 يوليو على مسرح النافورة بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المسرحيات والافلام الغنائية العالمية منها افتتاحية كانديد ورقصات سيمفونية من "قصة الحى الغربى" لبيرنشتاين ، العودة للمستقبل "متتابعة للأوركسترا" لسيلڤيسترى، المهمة لإنيو موريكون ، جوراسيك بارك وموسيقى "سوبرمان" لجون ويليامز، لورانس العرب لموريس جار ، الاب الروحى لنينو ريتا وغيرها .

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، وضمن رسالة الاوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لاطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم.