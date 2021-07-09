شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سعيد تنشر صورًا جديدة بالحجاب وتثير تساؤلات حول عودتها للغناء مجددًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت المطربة شيماء سعيد، صورًا جديدة بالحجاب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوسيشال ميديا، وأثارت تلك الصور تساؤل الكثير من جمهورها هل تنوي شيماء سعيد العودة للغناء من جديد بعد غياب 4 سنوات كاملة، بعد آخر أغنياتها التي كانت تحمل أسم "حلم حياتك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وائل عقيد، وتوزيع عمرو عبد العزيز .

يذكر أن آخر كليبات شيماء سعيد الغنائية كان فيديو كليب لأغنية "أحاسيس بنات" من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان أشرف سالم، وتوزيع مينو، وإخراج كريم كبارة وتم تصوير الكليب في تركيا .

ولدت شيماء سعيد بمحافظة القاهرة 7 يناير عام 1977، وهي من مواليد برج الجدي، التحقت بالجامعة الأمريكية لتدرس الصحافة والإعلام، وبعد تخرجها من الجامعة عملت مع الفنان شريف منير في مسلسل "اللص الذي أحبه" في عام 1997.

اكتشف الفنان الراحل عزت أبو عوف صوتها العذب، واكتشف أن لديها موهبة في الغناء، وأقنعها بالعمل على صوتها والتدرب على الغناء واستمعت لإرشاداته بالفعل، وتعاونت مع الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر الذي كان يعتبر الأب الروحي لها، وكتب لها مجموعة من الأغاني الرومانسية الجميلة، والتي من أشهرها أغنية (ولسة الليالي) والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.







