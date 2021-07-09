"هو المُعلم الذي ننحني أمامه".. هاني رمزي يوجه رسالة لجمهور"أبو العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان هاني رمزي، على توجيه رسالة لجمهور مسرحيته الجديدة "أبو العربي".

ونشر رمزي، صورة للجمهور بالمسرح، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "هو المُعلم.. هو الذي يأمر..هو الذي ننحني أمامه إحتراماً.. هو من نعمل من أجل إسعاده، إنه السيد المحترم العظيم السيد الجمهور.. جمهور مسرح جراند طيبة".

مسرحية "أبو العربي" من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وبطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو.