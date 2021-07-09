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"أول مرة أعمل صعيدي".. نسرين أمين في كواليس "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة نسرين أمين في كواليس تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذي يُعرض حاليا بالسينمات.

ونشرت نسرين، صورا من الكواليس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من كواليس تصوير فيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين) وشخصية همس التمني".

وأَضافت: "أول مرة أعمل صعيدي.. مع كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، والمخرج أحمد الجندي، وإنتاج الأستاذ وائل عبد الله".

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول الزواج وما يتعلق به من قضايا اجتماعية هامة.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجين لؤي عبدالله ووائل عبدالله.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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