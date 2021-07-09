نور عمرو دياب في أحدث جلسة تصوير لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت نور ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، متابعيها، صورًا من أحدث ظهور لها.

ونشرت نور، صورا لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أشعة الشمس".

"نور" هي الابنة الأولى للفنان عمرو دياب، وهي الابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا، وفي عام 1996، أهدى لها والدها أغنية "نور العين".

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها "جنا"، "كنزي"، "عبدالله".

ومن ناحية أخرى، طرح عمرو دياب بنهاية 2020، ألبوم "يا أنا يا لأ" الثاني له في العام الماضي، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس 2020، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".