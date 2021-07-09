عبلة كامل بصورة نادرة من شبابها مع طليقها.. وما علاقة سعاد حسني؟

كتب امير فتحي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:50 صباحاً - فاجأ الفنان المصري القدير أحمد كمال، طليق الفنانة المصرية عبلة كامل، الجمهور بنشره صورة نادرة جمعتهما قبل 41 عاماً، وذلك عبر مشاركتهما في العرض المسرحي “تاجر البندقية”.

ونشر أحمد كمال تلك الصورة عبر حسابه على “فيسبوك”، موضحاً أن تلك الصورة تأتي من خلال مشاركة كلية الآداب، بجامعة القاهرة، في مهرجان المسرح الجامعي على مستوى جامعات مصر، مشيراً إلى أن هذا العرض جرى تقديمه على مسرح الطليعة.

وكتب أحمد كمال، في تعليقه على الصورة، قائلاً: “عبلة كامل وأحمد كمال، في العرض المسرحي: تاجر البندقية، تأليف: وليم شكسبير وإخراج: فهمي الخولي، كلية الآداب، جامعة القاهرة، مهرجان المسرح الجامعي على مستوى جامعات مصر، عام 1980 مسرح الطليعة”.

وأحدثت الصورة تفاعلاً واسعاً بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث كشف البعض عن شخصية أحمد كمال، في هذا العرض، موضحين أنه قدم شخصية “شايلوك”، فيما تم تشبيه عبلة كامل بالنجمة المصرية الراحلة سعاد حسني، حاملة لقب “السندريلا”، وكانت بالفعل تشبهها كثيراً.

“تاجر البندقية” تعد إحدى روائع ويليام شكسبير، حيث روى أحداثها في مدينة البندقية، وهي مزيج فريد لمشاعر النبل والوفاء والحب للصديق وللزوج، ومثال نادر للتضحية والفداء، وعرض شائق لتلك المشاعر النبيلة في مواجهة نقيضتها من الخسة والنذالة مع الشح وغياب الضمير، فنتيجة الصراع الأبدي بين الخير والشر هي أكبر برهان على قوة الأول وهوان الثاني.