شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "السيدة زينب" لـ سوسن بدر .. الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق تصوير مسلسل "السيدة زينب" يوم الثلاثاء المقبل فى ديكور فيلا بمنطقة شبرامنت، حسبما أكد مخرج العمل محمد النقلى لـ"الخليج 365"، والمسلسل من بطولة الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ويشاركها البطولة عدد كبيرمن الفنانين .

فى السياق ذاته يواصل السيناريست أحمد صبحى كتابة حلقات المسلسل، حيث تدور أحداثه فى 60 حلقة، ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى المقبل.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، وجارى التعاقد مع باقى أبطال العمل، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

يذكر أن المخرج محمد النقلى والكاتب أحمد صبحى تعاونا مؤخراً فى مسلسل "سكن البنات"، الذى لعبت بطولته وفاء عامر وأيتن عامر، دينا، منذر رياحنة، منة فضالى، محمد نجاتى، هايدى رفعت، إلهام عبدالبديع، حسنى شتا، هاجر الشرنوبى، الفت عمر، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد.