وعكة صحية مفاجئة تصيب بدور البراهيم أثناء عودتها من المالديف الى السعودية!

كتب امير فتحي في الجمعة 9 يوليو 2021 02:45 صباحاً - قالت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم إنها تعرضت لوعكة صحية داخل طائرة الدوحة أثناء عودتها من رحلتها في المالديف إلى المملكة، موضحة أنه تم طلب الإسعاف لها وتلقت العلاجات الأولية اللازمة.

وكشفت بدور البراهيم عن حالتها الصحية قائلة: “كنت بردانة جسمي مو قادرة أتحكم فيه نهائياً، ولما سبت شنطتي، المطار اتصلوا فيا وقالولي شنطتك تقدري تيجي تاخديهم، بجد كنت من حلاوة الروح مو كنت قادرة أعمل أي شي ما كنت بفكر غير في إني أروح على على سرير وأرتاح”.

وقالت بدور البراهيم عن أنها توجهت إلى المستشفى في صباح اليوم التالي قائلة: “عطوني إبرة بالوريد وقتها بس على ما وصلت الدمام راح مفعولها، لكن اليوم روحت المستشفى وعطوني أدوية وعطوني إبرة للترجيع، لكن جسمي كله بيعورني، فالله يخليكم أحب أطمن كل متابعيني اللي على سناب شات وعلى كل وسائل التواصل إني أنا بخير بس أبغي شوي راحة”.

وفي نهاية الفيديو نشرت بدور البراهيم صورة لفتاة مستلقاة على سرير المساج، وأثيرت حالة من الجدل هل الصورة لبدور البراهيم أم أنها صورة لفتاة أخرى وتعبر الفاشنيستا السعودية عن رغبتها في الخضوع لجلسة مماثلة.

وكانت بدور البراهيم قد شاركت متابعيها يومياتها خلال قضائها عطلتها بجزر المالديف، واستمتاعها بالمناظر الطبيعية بالمنطقة، والتي غالباً يقضي فيها الفنانون عطلاتهم.

كما كشفت بدور البراهيم ان سفرها للمالديف كان “بدل إعلان” كما يفعل الكثير من المشاهير الذين ينشرون صورا وفيديوهات من اجازاتهم هناك.