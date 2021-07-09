تعرفوا على إبنة الفنان دريد لحام في ظهور نادر لها والجمهور: نُسخة عن والدها !

كتب امير فتحي في الجمعة 9 يوليو 2021 02:45 صباحاً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنان السوري دريد لحام الذي ظهرت مؤخرًا إبنته “عبير” التي لا يعرفها الجمهور.

حيث نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو من العام 2019، يجمع الفنان دريد لحام بإبنته عبير، ظهرا خلاله وهما يقومان بمعايدة النجمة السورية شكران مرتجى بفيديو عفوي، وقد علّقت عليه عيدان بالقول: “أول ظهور ل عبير ابنة الفنان دوريد لحام .. ماشاء الله جميله”.

وقد لفتت الإبنه أنظار المتابعين علي موقع ” إنستجرام ” بملامحها لا سيما لناحية الشبه بينهما وبين والدها الفنان السوري القدير، فرأوا أنها نُسخة عنه، في حين أكد البعض الآخر أنها تشبه والدتها بنسبة كبيرة.

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من ناحية أخري، يستعد الفنان دريد لحام لتصوير أحدث مشاريعه السينمائية “الحكيم”، والذى يتعاون فيه مع المخرج باسل الخطيب، عن نص للكاتبة ديانا جبور.

وتدور أحداث الفيلم الذى يقوم ببطولته الفنان دريد لحام في سوريا خلال الزمن الراهن، حول طبيب يعيش في بلدة ريفية نائية، يسخّر وقته وطاقته لخدمة أهلها بما يمتلكه من خبراتٍ مهنية وحياتية، فيكون بمثابة “الحكيم” لهم على المستويين المهني والاجتماعي.

يُذكر عن الفنان السوري دريد لحام أنه مواليد دمشق عام 1933، درس العلوم الفيزيائية والكيميائية في جامعة دمشق، وعمل بعد التخرج مدرسًا في صلخد جنوب سوريا، وعمل أيضًا كمحاضر في جامعة دمشق.

عشق الفنان السوري التمثيل منذ صغره، حيث كان يشترك في الفرق المسرحية بمسرح المدرسة والجامعة، كما كان يعطي دروسا في الرقص أثناء تدريسه في الجامعة.

بدأ الفنان “دريد لحام” حياته الفنّية في حقبة الستينيات، من خلال التمثيل بالتليفزيون عام 1960، عندما عرض عليه المخرج د/ صباح قباني مدير التلفزيون السوري آنذاك، أن يشارك في بطولة مسلسل “سهرة دمشق” مما دفعه للتخلي عن التدريس في الجامعة، وشكّل في نفس الوقت ثنائيًا فنيًا فريدًا مع الفنان نهاد قلعي حتى منتصف السبعينيات، ومن بعدها قام بكتابة وإخراج وبطولة كافة أعماله منذ ذلك الوقت.

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