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كنت صايع أوى.. محمود البزاوى يصف نفسه فى أول ظهور سينمائى من 38 سنة "صورة"

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القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمود البزاوى عن صورة له من أول ظهور له فى السينما، وذلك من خلال فيلم "الاحتياط واجب"، الذى عرض لأول مرة منذ 38 سنة وتحديدا عام 1983، بطولة مديحة كامل وأحمد زكى ونخبة من الفنانين، واصفا نفسه فى الصورة بأنه "صايع أوى".

محمود البزاوى فى فيلم الاحتياط واجب
محمود البزاوى فى فيلم الاحتياط واجب

ونشر البزاوى صورة من تصوير الفيلم جمعته بالفنان عبده الوزير، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "أول ظهور ليا فى السينما.. من فيلم الاحتياط واجب، كنت صايع أوى".

محمود البزاوى
محمود البزاوى

فيلم "الاحتياط واجب" عرض لأول مرة يوم 10 أكتوبر عام 1983، وهة من بطولة مديحة كامل، أحمد زكى، ليلى طاهر، أبو بكر عزت، محسن محيى الدين، دينا عبد الله، علاء عوض، عبد الله محمود، محمود البزاوى، عبده الوزير، شريف منير، وائل نور، إبراهيم نصر، ممدوح وافى وغيرهم من نجوم الفن فى ذلك الوقت، من إخراج أحمد فؤاد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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