شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصوير فيلم "زومبى على جنبى" لـ على ربيع إلى الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المخرج عمرو صلاح تأجيل البدء في تصوير فيلمه الجديد "زومبى على جنبى" إلى غداً السبت، بعدما كان مقرر تصويره أمس الأول الأربعاء، وذلك من أجل تنسيق المواعيد مع الفنانين، حيث أن بعضهم خارج القاهرة والآخرين مرتبطين بتصوير أعمال فنية أخرى حالياً.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع وحمدى الميرغنى للمرة الأولى أيضاً، بعدما تعاون على ربيع مع محمد عبد الرحمن فى فيلمى "الخطة العامية" الذى تم عرضه العام الماضى، و"خير بركة" الذى تم عرضه فى عام 2017، وتعاون ربيع مع مصطفى خاطر فى مسلسل "عمر ودياب" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى.

يذكر أن على ربيع قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "أحسن أب" من 15 حلقة على قناة الحياة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وشارك فى بطولته أحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.