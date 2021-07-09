شكرا لقرائتكم خبر عن وائل عبد الله: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يتناول أسباب زيادة نسب الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المنتج وائل عبد الله عن فكرة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز، في تصريح لـ ”الخليج 365”، الفيلم يطرح فكرة جديدة أن هناك فرضية افترضناها بأن الدولة عندها تحويلها كل الأوراق إلي ديجيتال، واختفاء التعاملات الورقية، ما الذي سيحدث لو قسائم الزواج كلها اختفت من علي البرمجة الجديدة، وكل إنسان أصبح حر في أن يختار شريك حياته، هل سختار نفس الشخص ولا سيختار شريك آخر.

وتابع وائل عبد الله: "هي فكرة جديدة بفرضية جديدة كحال السينما دائما، فالكوميديا في هذا الفيلم تعود بنا إلى مدرسة كوميديا الموقف البسيطة غير المتكلفة، والكاتب أيمن وتار أبدع بالفعل في نسج خيوطها، وعندما يشاهد الجمهور الفيلم فإنه سيدرك على الفور أن جميع العناصر تضافرت لخروج هذا العمل في أبهى صورة".

وعن تشابه فكرة الفيلم مع "نادي الرجال السري" قال وائل عبد الله: فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مختلف تماما عن فيلم "نادي الرجال السري" الذي يطرح فكرة الرجل الخائن وما يقوم به من أجل ضمان عدم كشف خيانته، ولكن هذه المرة بنقدم أسباب فشل العلاقات الزوجية وسبب زيادة نسب الطلاق في البلد، هل لأن اختياراتنا تكون خاطئة ولا مفهومنا عن الزواج هو الخطأ".

تدور قصة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في إطار كوميدي حول المشاكل الزوجية ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف منهم، شيكو، أحمد فهمي، شيماء سيف، مصطفي قمر، معتز التوني، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، هيدي كرم، أوتاكا، علاء زينهم، باسل أزارو، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبدالله ووائل عبد الله.