من هي هاجر أحمد.. أحدث عروس بالوسط الفني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة هاجر أحمد، بعقد قرانها مساء أمس الخميس، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، لتصبح أحدث عروس بالوسط الفني، وحضر عقد قرانها عدد من الأصدقاء والأقارب.

نرصد لكم أبرز المعلومات عن هاجر أحمد في السطور التالية:

- من مواليد 28 فبراير 1994.

- قالت هاجر أحمد بأحد البرامج التليفزيونية، إن نقطة ضعفها هو خوفها من القطط.

- قالت: "مصدر قوتي هو ربنا سبحانه وتعالى".

- قالت: "أصدقائي بالوسط الفني محدودين جدا".

- قالت: "أنا شخصية طيبة وخجولة، وبحب شغلي".

- قالت: "عندي هواية الغناء، وأنا بحب أغني".

- درست هاجر أحمد، علم النفس في كلية الآداب ثم التحقت بمعهد فنون مسرحية قسم إخراج وتمثيل، وكانت الأولى على دفعتها في السنوات الأربع بتقدير امتياز.

- قدّمت أثناء دراستها العديد من المسرحيات، ومن بينها عرض "كاسك يا وطن".

- بعد تخرجها في المعهد، وأثناء تجولها على شاطئ الإسكندرية وقعت عيناها على إعلان لمسابقة ملكات الجمال، وتقدمت للمسابقة، وفازت بلقب Miss Eco Egypt والتي تهدف للترويج السياحي والبيئي في 2016.

- عقب ذلك وفي نفس العام، فازت بلقب الوصيفة الأولى في مسابقة "ميس إيكو إيجيبت إنترناشونال".

- حصدت لقب ملكة جمال الكوكب "ميس إيكو بلانيت" للسياحة والبيئة لعام 2016 التابعة للأمم المتحدة.

- مثّلت مصر في مسابقة أجمل وجه في العالم بأمريكا، وخسرت اللقب بسبب رفضها ارتداء المايوه، إذ انخفضت درجاتها واكتفت بوجودها ضمن اللائحة الشرفية في أجمل 10 وجوه عالميا.

- فازت بلقب miss congeniality، أي ملكة جمال اللطف، بتصويت الجمهور.

- رفضت المشاركة في مسابقة ملكة جمال مصر لشروط معينة خاصة بالمسابقة لا تستطيع القيام بها، وفي مقدمتها ارتداء المايوه.

- تقلّدت منصب سفيرة مصر للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة.

- أول أعمالها التليفزيونية، كان مسلسل "ألف سلامة" عام 2013.

- شاركت في عدة أعمال تليفزيونية، من أهمها: "كيد الحموات، المغني، هذا المساء، كأنه امبارح، نسر الصعيد، رسايل، الرحلة، ربع رومي".

- في 2019، بدأت شهرتها الحقيقية كممثلة من خلال مشاركتها في مسلسلات منها: "نصيبي وقسمتك 3، هوجان، وكارمن".

- لفتت الأنظار إليها خلال حفل قرعة كأس أمم أفريقيا المقامة بمصر عام 2019، حيث كانت في استقبال لاعب المنتخب الكاميروني السابق ريجوبرت سونج، وارتدت الزي الفرعوني.

- واصلت في 2020 تقديم المزيد من الأعمال التليفزيونية من خلال مسلسلي "طلقتك نفسي" و"الأخ الكبير"، بالإضافة لنجاحها في مسلسل "حكايات بنات".

- تنتظر طرح فيلمها السينمائي "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، ماجد المصري، وأحمد عيد، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر عن رواية "أهل الكهف" للكاتب الراحل توفيق الحكيم، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور - تالنت ميديا برودكشن.

- تنتظر طرح فيلم "زومبي على جنبي" من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة علي ربيع، حمدي الميرغني، أشرف عبدالباقي، كريم عفيفي، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، محمد محمود.

- شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "أحسن أب" تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في 15 حلقة، وبطولة علي ربيع، وأحمد فتحي، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين.