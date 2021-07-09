شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: مسلسل الثمانية سيضاهى الأعمال العالمية.. ويشبه أبطال العمل بمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان آسر ياسين إن مسلسل "الثمانية" والتوليفة التي تم بناء المسلسل عليها تضاهي الأعمال العالمية، حيث جرى توفير كل شيء، وكل العناصر من كتابة وسيناريو وحوار وإخراج وطاقم العمل.