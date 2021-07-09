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آسر ياسين: مسلسل الثمانية سيضاهى الأعمال العالمية.. ويشبه أبطال العمل بمنتخب مصر

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القاهرة - سامية سيد - قال الفنان آسر ياسين إن مسلسل "الثمانية" والتوليفة التي تم بناء المسلسل عليها تضاهي الأعمال العالمية، حيث جرى توفير كل شيء، وكل العناصر من كتابة وسيناريو وحوار وإخراج وطاقم العمل.


وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة "MBC مصر": "أوجه التحية للمستشار ترك آل شيخ، على الكتابة الرائعة للمسلسل، والكاتب دائما يتجنب كتابة بعض المشاهد التي قد تكون مكلفة على الإنتاج، إلا أن الخيال في الكتابة كان طموحاً للغاية، وهناك تجهيزات وترتيبات بحيث يظهر المسلسل بشكل يتساوى مع المسلسلات الأجنبية، وكل شيء متاح لنا، والمخرج أحمد مدحت شاطر جدا".

وقال: "المسلسل يضم نخبة من الفنانين الكبار، والأمر أشبه بالمنتخب، منتخب مصر، وهناك مواهب شابة كثيرة في المسلسل، وسيكون هناك طفرة عندما يتم عرضه".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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