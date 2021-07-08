شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تنتهي من "علمت العالم يبني" بمناسبة انطلاق المعرض العقاري الوطني بقصر القبة الرئاسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة المصرية نسمة محجوب من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "علمت العالم يبني"، وذلك بمناسبة انطلاق المعرض العقاري الوطني لأول مرة بقصر القبة الرئاسي، وذلك بعد مشاركتها في حفل نقل المومياوات الملكية الذي أذهل العالم بنقل مجموعة من الملوك المصريين من المتحف المصري إلى متحف الحضارات.



نسمة محجوب

وتغني محجوب الأغنية بمناسبة انطلاق المعرض، والذي يقام في الفترة من 9 لـ11 يوليو الجاري، بتواجد العديد من المطورين العقاريين وشركات التطوير العقاري .

الأغنية من كلمات عادل العش، وألحان نسمة محجوب، وتوزيع موسيقي شادي الحلواني، وتم التسجيل في استديو بلو برودكنشز "ماهر الملاخ".



معتز عسكر المدير التنفيذي لشركة المعرض الوطني لتنظيم المعارض العقارية

وتقول كلمات الأغنية: علمت العالم يبني.. طب قولي إزاي تغلبني.. وأنا كل ما طوبة تصيبني.. ببني وأعمر بيها" .

وقال معتز عسكر، المدير التنفيذي لشركة المعرض الوطني لتنظيم المعارض العقارية، إن المعرض الوطني العقاري في نسخته الرابعة كان حريصًا لإنتاج أغنية وطنية تتماشى مع أهمية الحدث .



نسمة محجوب

وأوضح أن حجم الجهد الذي بذله القائمين علي تنظيم المعرض العقاري الوطني في قصر القبة الرئاسي كان لزاما أن تمثله أغنية وطنية تكلل هذا المجهود وتعكس قوة القطاع العقاري المصري والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وينطلق المعرض في الفترة من 9 لـ11 يوليو بقصر القبة الرئاسي لأول مرة في مصر بمشاركة 50 مطورًا عقاريًا و120 مشروعًا متنوعًا.

يذكر أن نسمة محجوب من المطربات المصريات اللاتي وصلن للعالمية بسبب اجادتها للغناء بأكثر من لغة، وقدمت العديد من الأغاني الناجحة طوال مشوارها الفني.



معتز عسكر المدير التنفيذي لشركة المعرض الوطني لتنظيم المعارض العقارية