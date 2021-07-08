منع الزيارة عن هاني شاكر بالمستشفى.. والفنان يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن إدارة المستشفى التي يتواجد فيها حاليا، تمنع عنه الزيارة.

وكتب شاكر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "‏جمهوري الحبيب .. حابب أطمنكم على صحتي.. الحمد لله، أحسن دلوقتي، وبشكر كل أصدقائي وجمهوري على سؤالهم عني".

وأضاف: "‏أنا متواجد في المستشفى تحت الرعاية الطبية حاليًا، وإدارة المستشفى مانعة الزيارة في الوقت الحالي".

وتعرض هاني شاكر، اليوم الخميس، لأزمة صحية، دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشر شاكر، فيديو له من داخل المستشفى يطمئن جمهوره على حالته الصحية، في تدوينة سابقة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق المسؤول عن الصفحة: "يعتذر أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر عن عدم حضوره لحفل اليوم على مسرح النافورة في دار الأوبرا؛ لتعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى منذ قليل".

وقال "شاكر" في الفيديو: "للأسف.. قُمت النهاردة من النوم لقيت نفسي تعبان شوية، وضربات القلب مش متظبطة شوية، وروحت على مستشفى الصفا"، مضيفًا: "عملت تحاليل وفحوصات، وأبلغني الطبيب المعالج بضرورة تواجدي في العناية المركزة لمدة 48 ساعة".

ووجه شاكر، رسالة لجمهور الأوبرا بعد تأجيل حفله، قائلًا: "بجد بعتذر من قلبي.. أنا كان نفسي أكون معاكم، وإن شاء الله نحدد ميعاد قريب جدًا، وأسعد بيكم وأشوفكم؛ لأن إنتوا اللي بتدوني معنى وطعم للحياة بجد".

وكان هاني شاكر، قد أجرى مساء أمس الأربعاء مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، آخر بروفات الاستعداد للحفل الذي كان مقررا اقامته، مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة في دار الأوبرا، لكنه تأجل بسبب حالته الصحية.