بعد دخوله العناية المركزة.. حمو بيكا يوجه رسالة لـ هاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه مغني المهرجانات حمو بيكا، رسالة لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا ودخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشر بيكا، صورة نقيب المهن الموسيقية عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "ألف سلامة عليك يا سيادة النقيب، وربنا يقومك لينا بألف سلامة".

وكان الفنان هاني شاكر، نشر فيديو له من داخل المستشفى يطمئن جمهوره على حالته الصحية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق المسؤول عن الصفحة: "يعتذر أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر عن عدم حضوره لحفل اليوم على مسرح النافورة في دار الأوبرا؛ لتعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى منذ قليل".

وقال "شاكر" في الفيديو: "للأسف.. قُمت النهاردة من النوم لقيت نفسي تعبان شوية، وضربات القلب مش متظبطة شوية، وروحت على مستشفى الصفا".

وأضاف: "عملت تحاليل وفحوصات، وأبلغني الطبيب المعالج بضرورة تواجدي في العناية المركزة لمدة 48 ساعة".

ووجه شاكر، رسالة لجمهور الأوبرا بعد تأجيل حفله، قائلًا: "بجد بعتذر من قلبي.. أنا كان نفسي أكون معاكم، وإن شاء الله نحدد ميعاد قريب جدًا، وأسعد بيكم وأشوفكم؛ لأن إنتوا اللي بتدوني معنى وطعم للحياة بجد".

وكان هاني شاكر، قد أجرى مساء أمس مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، أخر بروفات الاستعداد للحفل الذي كان مقررا إقامته، مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة في دار الأوبرا، لكنه تأجل بسبب حالته الصحية.