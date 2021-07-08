صور وفيديو| عقد قران الفنانة هاجر أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة هاجر أحمد، منذ قليل، بعقد قرانها، داخل مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وحضر عقد القران، عدد من الأصدقاء والأقارب، حيث أُقيم الحفل في جو عائلي.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر تويتر، صورا وفيديو لهاجر أحمد من حفل عقد قرانها.

جدير بالذكر أن هاجر أحمد تشارك في فيلم"زومبي على جنبي" المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

الفيلم من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة علي ربيع، حمدي الميرغني، أشرف عبدالباقي، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، محمد محمود.

كما عُرض لهاجر أحمد في دراما رمضان الماضي، مسلسل "أحسن أب" تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في 15 حلقة، وبطولة علي ربيع، وأحمد فتحي، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين.