"ما تشوف شر".. نجوم الفن يعلقون على أزمة هاني شاكر الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على التفاعل مع الفنان هاني شاكر في الأزمة الصحية التي تعرض لها، منذ ساعات قليلة، ونُقل على إثرها لأحد المستشفيات نتيجة شعوره بـ اضطراب في ضربات القلب.

وجاءت تعليقات الفنانين، كالتالي: كتبت الفنانة فيفي عبده "‏سلامتك بعد الشر عليك"، فيما كتبت الفنانة بدرية طلبة "ألف سلامة يا أستاذ".

والفنانة راندا البحيري كتبت "سلامتك يا حبيبي"، فيما كتبت الفنانة ديانا كرازون "سلامة قلبك.. ما تشوف شر".

وكتب الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد: "سلامتك يا كبير"، بينما كتب منظم الحفلات تامر عبدالمنعم: "ألف سلامة عليك"، فيما كتب الملحن وليد سعد "ألف سلامة عليك يا حبيبي".

وكتبت الإعلامية دعاء فاروق: "ألف سلامة، ربنا يشفيك ويعافيك.. ويا رب يحفظك من أي مكروه".

ونشر شاكر، فيديو له من داخل المستشفى يطمئن جمهوره على حالته الصحية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق المسؤول عن الصفحة: "يعتذر أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر عن عدم حضوره لحفل اليوم على مسرح النافورة في دار الأوبرا؛ لتعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى منذ قليل".

وقال "شاكر" في الفيديو: "للأسف.. قُمت النهاردة من النوم لقيت نفسي تعبان شوية، وضربات القلب مش متظبطة شوية، وروحت على مستشفى الصفا".

وأضاف: "عملت تحاليل وفحوصات، وأبلغني الطبيب المعالج بضرورة تواجدي في العناية المركزة لمدة 48 ساعة".

ووجه شاكر، رسالة لجمهور الأوبرا بعد تأجيل حفله، قائلًا: "بجد بعتذر من قلبي.. أنا كان نفسي أكون معاكم، وإن شاء الله نحدد ميعاد قريب جدًا، وأسعد بيكم وأشوفكم؛ لأن إنتوا اللي بتدوني معنى وطعم للحياة بجد".

وكان هاني شاكر، قد أجرى مساء أمس مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، آخر بروفات الاستعداد للحفل الذي كان مقررا إقامته، مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة في دار الأوبرا.