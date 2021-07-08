تعرف على أنشطة مركز السينما العربية في "كان السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلق مركز السينما العربية في مهرجان كان السينمائي 6 يوليو الجاري، وتستمر فعالياته حتى 17 يوليو، وذلك للسنة السابعة على التوالي، بصحبة 10 من المؤسسات والشركات والمهرجانات السينمائية، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية وشركائه في المهرجان، بين مشاركات في المهرجان وإطلاق مجلة السينما العربية، وتقديم جوائز النقاد للأفلام العربية وجائزة الإنجاز النقدي، وإطلاق قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في العالم العربي.

شركاء مركز السينما العربية في مهرجان كان بالترتيب الأبجدي: راديو وتليفزيون العرب ART (السعودية)، روتانا (السعودية ومصر)، فيلم كلينك (مصر)، مهرجان الجونة السينمائي (مصر)، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (مصر)، مهرجان طرابلس للأفلام (لبنان)، مهرجان مالمو للسينما العربية (السويد)، Lagoonie Film Production (مصر)، MAD Solutions (مصر والإمارات)، Telescope Film (الولايات المتحدة الأمريكية).

وضمن فعاليات المهرجان تتواجد فيلم كلينك وLagoonie Film Production بفيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري، وينافس في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد، كما تنافس شركة MAD Solutions في برنامج نصف شهر المخرجين بفيلم "البحر أمامكم" للمخرج إيلي داغر.

ويشهد المهرجان عدداً من الأنشطة التي يقوم بها مركز السينما العربية، من بينها الكشف عن قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، التي يتم تسليط الضوء من خلالها على الأشخاص والمؤسسات المؤثرة والداعمة في صناعة السينما بالعالم العربي في السنوات الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يعلن مركز السينما العربية عن الفائزين بالنسخة الخامسة من جوائز النقاد للأفلام العربية التي تستهدف تكريم أفضل الإنتاجات العربية خلال عام، وجائزة الإنجاز النقدي الذي يكرم من خلالها مركز السينما العربية النقاد المؤثرين في السينما العربية، ومن المقرر أن يُصدر مركز السينما العربية خلال الفعاليات العدد الجديد من مجلة السينما العربية.