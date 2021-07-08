إيرادات الأربعاء.. "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الأول و"مش أنا" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 5 أفلام، هي: "مش أنا"، "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وحققت الأفلام الخمسة مجتمعة أمس الأربعاء 7 يوليو 2 مليون و255 ألفا و345 جنيها، موزعة على النحو التالي..

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

فاز فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بالمركز الأول، وحقق في دور العرض السينمائي، أمس، إيراد بلغ مليونا و426 ألفًا و933 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

مش أنا

احتل فيلم "مش أنا" المركز الثاني، وحقق في دور العرض، إيراد بلغ 755 ألفا و651 جنيها.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

أحمد نوتردام

حصل على المركز الثالث فيلم "أحمد نوتردام"، بعد تحقيقه 41 ألفا و197 جنيها.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

ديدو

في المركز الرابع يأتي فيلم "ديدو" محققًا 18 ألفا و518 جنيها.



فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

ماما حامل

فاز بالمركز الخامس فيلم "ماما حامل"، محققًا 13 ألفًا و46 جنيها.

"ماما حامل" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.