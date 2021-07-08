شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: متواجد فى المستشفى تحت الرعاية الطبية وتم منع الزيارة عنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، مؤكدا أنه متواجد فى المستشفى تحت الرعاية الصحية وتم منع الزيارة عنه، مقدما الشكر لكل من تواصل وسأل عنه وعن صحته.

وكتب أمير الغناء العربى، عبر حسابه على تويتر: "جمهورى الحبيب.. حابب أطمنكم على صحتى، الحمد لله أحسن دلوقتى وبشكر كل أصدقائى وجمهورى على سؤالهم عنى".

وأضاف شاكر: "أنا متواجد فى المستشفى تحت الرعاية الطبية حالياً، وإدارة المستشفى مانعة الزيارة فى الوقت الحالى".



هانى شاكر

وانتهى منذ قليل أمير الغناء العربى هانى شاكر نقيب الموسيقيين من عمل عدد من الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة للاطمئنان على حالته الصحية، عقب تعرضه للإجهاد جراء البروفات التى يقوم بها لحفله الذى كان من المقرر إقامته اليوم بالأوبرا، وقال هانى شاكر لليوم السابع: "أنا بخير والحمد لله وأعود لجمهورى قريبا".

وعبر هانى شاكر عن امتنانه لكل من قام بالاتصال للاطمئنان على حالته الصحية ودعمه معنويا وتقدم باعتذار مصور لجمهوره بعد أن طالبه الأطباء بالراحة وتأجيل الحفل، مؤكدا أنه كان يتمنى تقديم الحفل بين جمهوره الذى يمده بالحب ويعطى معنى لحياته.

وتسبب ذلك فى تأجيل حفل النجم هانى شاكر والذى كان من المقرر إقامته على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، مساء اليوم الخميس.