شكرا لقرائتكم خبر عن "قلة الإحساس" أغنية جديدة تجمع رامى جمال والشاعر جمال الخولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب رامى جمال مع الشاعر الغنائى جمال الخولى فى أغنيه جديده بعنوان "قلة الإحساس"، من ألحانه، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى طرح رامي جمال مؤخرا أغنية "دقيقة واحدة" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات رفيق نجيب وألحان ياسر نور، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات أغنية "دقيقة واحدة": افردلى وشك واتعدللي.... علشان فاضللي دقيقة واحدة وأقولك باى..كلمة واحدة.. أعمل حسابى إنك معايا.. ولا انت جاي الدور الجاي.. ومتتنكش وتعمل نفسك بتفكر.. ولا إيه لا وتقرر ولا إيه وترد عليا إيه إيه..".

وفى سياق آخر، حاز تتر "ممثلين" الذى قدمه النجم رامى جمال في مسلسل "بين السما والأرض" فى موسم رمضان الماضى على إعجاب الجمهور والذى اعتبره الكثيرون من أفضل تترات دراما رمضان هذا العام، من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع ومكس وماستر إلهامى دهيمة وأحمد حسام.