شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يعرض "نجوم الضهر" الشهر المقبل.. وجيهان قمرى تنضم للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان القدير محمد صبحى بروفات عرضه المسرحى "نجوم الضهر" بمسرح مدينة سنبل بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، استعدادا لفتح الستار أمام الجمهور الشهر المقبل، وانضمت الفنانة جيهان قمرى إلى فريق عمل المسرحية وذلك بعد غياب عن الساحة الفنية لمدة عامين.

كان صبحى، قد قال فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه يقدم جيلا جديدا من الشباب الموهوب من خلال مسرحية نجوم الضهر، إذ تعمد المسرحية على عدد من الوجوه الشابة أعضاء فرقة استوديو الممثل الذى أشرف على تدريبهم خلال الفترة الماضية.

مسرحية "نجوم الظهر" تناقش قضية المتاجرة بأحلام الشباب الموهوب وتسليط الضوء على ما أصاب الوسط الفنى من سلبيات أثرت على الفن المصرى بشكل عام .

"نجوم الضهر" أشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان وديكور محمد الغرباوى، وبطولة: سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، عبد الرحيم حسن ، ندى ماهر، ميرنا زكري، حازم القاضى، تامر ضيائي، داليا حسن، محمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا أيمن وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفى يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط.