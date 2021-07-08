شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "الإنس والنمس" لـ محمد هنيدى 4 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع فيلم "الإنس والنمس" للنجم محمد هنيدى طرحه بدور العرض السينمائية فى 4 أغسطس المقبل، لينافس فى موسم الصيف وذلك بعد قرار الحكومة بزيادة الإشغال في السينمات لتصل إلى نسبة 70 % .

كانت الشركة المنتجة لفيلم "الإنس والنمس" قد طرحت الأفيشات الدعائية لأبطال العمل حيث تصدر كل بطل من الأبطال أفيشا منفردا، وذلك بعدما طرحت الشركة الأفيش الرسمي مطلع شهر فبراير الماضى وتصدره كل الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم مع إضفاء أجواء من الرعب الذى يتناسب مع طبيعة الأحداث.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي اضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.