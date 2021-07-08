لا يزال يُعرض حتى اليوم.. الملكة إليزابيث تزور موقع تصوير هذا المسلسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: زارت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، اليوم الخميس، حانة روفرز ريتيرن الخيالية موقع تصوير مسلسل “شارع كورونيشن”، أقدم المسلسلات التلفزيونية التي ما زالت تعرض حتى الآن على مستوى العالم.

استقبلت الملكة (95 عاما)، أطول ملوك العالم جلوسا على العرش وأكبرهم سنا، بالهتاف والتصفيق، حين وصلت إلى الموقع ونزلت من السيارة على بساط أحمر يغطي الشارع الشهير المغطى بالحصى في المسلسل، بينما كانت الموسيقى تعزف لحنه المميز.

ثم التقت الملكة ببعض الممثلين العاملين في المسلسل منذ فترة طويلة خارج الحانة، حيث استمعت منهم إلى كيفية التأقلم مع قيود فيروس كورونا بما يسمح باستمرار التصوير خلال الجائحة.

وقالت باربره نوكس التي تلعب دور ريتا تانر منذ 1972: “لقد رفعتِ معنوياتنا بقدومك. شكرا لك جدا جدا”.

وردت الملكة قائلة: “شيء رائع أنكم تمكنتم من الاستمرار خلال الجائحة”.

وردّ وليام روتش، صاحب الرقم القياسي لأقدم نجم بمسلسل تلفزيوني على مستوى العالم ويلعب دور كين بارلو منذ الحلقة الأولى: “سيدتي أنت التي واصلت المسيرة”.

وقد أصبح مسلسل “شارع كورونيشن” بتفاصيل حبكته الدقيقة عن الحياة في حي خيالي بمدينة مانشستر الشمالية مؤسسة وطنية منذ بدأ بثه في التاسع من كانون الأول عام 1960.

تجاوز عدد حلقات المسلسل عشرة آلاف حلقة، وعرض في أكثر من 130 دولة وبلغ عدد مشاهديه عشرات الملايين.

وزيارة اليوم هي الثانية للملكة إليزابيث لموقع تصوير المسلسل الذي يقال إنها من عشاقه، وذلك بعد افتتاحها موقع تصوير جديد عام 1982.