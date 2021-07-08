هالزي تكشف تفاصيل ألبومها مرفقاً بصورة مثيرة للجدل: “وسيلتي لاستعادة استقلاليتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المغنية Halsey عن الغلاف وتاريخ إصدار ألبومها المقبل “إن لم أستطع أن أجد الحب، فأريد السلطة” المقرر إطلاقه في 27 آب.

وكشفت النجمة عن ألبومها الجديد عبر فيديو صوّرته في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، مشيرةً إلى أنّها كتبت كلّ الأغنيات التي سيضمها الألبوم.

كما شاركت جمهورها صورة غلاف الألبوم المثيرة للجدل التي أظهرت فيها ثديها عارياً وطفلها يجلس في حضنها، وأرفقتها معلّقةً: “هذا الألبوم عبارة عن مفاهيمي عن أفراح وأهوال الحمل والولادة. كان من المهم جدًا بالنسبة لي أن يعكس الغلاف شعور رحلتي خلال الأشهر القليلة الماضية. ازدواجية مادونا والعاهرة”.

وتابعت: “فكرة أنني كائن جنسي وأنّ جسدي كوعاء وهدية لطفلي هما مفهومان يمكن أن يتعايشا بسلام وبقوة. لقد كان جسدي ينتمي إلى العالم بطرق مختلفة في السنوات القليلة الماضية، وهذه الصورة هي وسيلتي لاستعادة استقلاليتي وترسيخ كبريائي وقوتي كإنسان”.

وختمت: “تحتفل صورة الغلاف هذه بالحوامل وأجسادهن بعد الولادة كشيء جميل يستحق الإعجاب. لدينا طريق طويل للقضاء على وصمة العار الاجتماعية حول الجسد والرضاعة الطبيعية. آمل أن تكون هذه الخطوة نحو الاتجاه الصحيح”.

يذكر أنّ النجمة العالمية أعلنت عن حملها من حبيبها المنتج التركي الأصل آليف آيدن في كانون الثاني عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” ناشرةً صورة ظهر فيها بطنها منتفخاً وكأنها قد أصبحت بأشهر متقدمة من الحمل وعلّقت: “مفاجأة!”.