فيلم Cruella يحقق أرباحاً بـ 200 مليون دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق فيلم Cruella مشاهدةً وحضوراً عاليين منذ بدء عرضه في دور السينما العالمية والعربية، حيث وصلت أرباحه حتى اليوم إلى 200 مليون دولار بعد جنيه 21 مليوناً و300 ألف دولار في عرضه الافتتاحي، في 26 مايو الماضي، قبل أن يصل إلى جميع دول العالم، وهو من إنتاج شركة ديزني الشهيرة.

وتدور أحداث الفيلم حول طفولة كورويلا دي فيل، البارونة، في لندن في السبعينيات الميلادية، والسبب الذي ولَّد عنصر الشر في شخصيتها، ويستند إلى فيلم الرسوم المتحركة 101 Dalmatians، في 134 دقيقة.

ويركز الفيلم على جانب الطيبة والذكاء في شخصيتها، إضافةً إلى تمردها وطموحها وإصرارها، وهو من إخراج كريج جيليسبي، وتأليف دانا فوكس، وجيز بترورث، وألين بروش ماكينا، وبطولة إيما ستون، وإيما تومسون، وإيميلي بتشام، وصديقا البارونة جويل فراي، وبول والتر هوزر، إلى جانب مارك سترونج.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها شخصية كورويلا، إذ عُرِضَت عام 1956، وظهرت بوصفها مصممة أزياءٍ ثرية كبيرة في السن، تسرق 99 كلباً منقَّطاً بالأبيض والأسود لعمل معطفٍ من جلدها، وفي كل نسخةٍ جديدة من الفيلم “1961 و1996 و2021” تختلف الشخصية المعروضة، لكن يبقى الشر عنصرها الأساسي.

ومن المقرر أن تعمل الشركة على جزءٍ جديدٍ من الفيلم وفقاً لصحيفة The Hollywood Reporter.