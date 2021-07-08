بعد تعافيها.. مرام البلوشي تشوق الجمهور لـ”المهمة الصعبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوقت الفنانة الكويتية، مرام البلوشي، الجمهور إلى أحدث أعمالها مسرحية “المهمة الصعبة”، التي من المقرر بدء عرضها في موسم عيد الأضحى المبارك، والتي تسجل الظهور الفني الأول لها، بعد تعافيها من الوعكة الصحية التي كانت تعانيها خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت مرام، عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام”، صورة للبوستر الرسمي للمسرحية، مؤكدة أن المسرحية سيتم عرضها في أول أيام عيد الأضحى على مسرح “حولي بارك” لمدة أسبوعين، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وظهرت، خلال البوستر، مع نجوم المسرحية: عبدالرحمن العقل، وعبدالعزيز المسلم، وجمال الردهان، وزهرة الخرجي، يرتدون ملابس موحدة لقوات أمنية، ويحملون أسلحة، ويبدون كأنهم فريق ينفذ إحدى المهام القتالية.

وحثت الجمهور على سرعة حجز التذاكر، حيث علقت على الصورة التي نشرتها، قائلة: “مسرحية المهمة الصعبة على مسرح حولي بارك.. شباك الحجز مفتوح ناطرينكم”.

من جانبه، كشف الفنان الكويتي، عبدالعزيز المسلم، تفاصيل مسرحية “المهمة الصعبة”، التي يشارك في بطولتها مع عدد من نجوم الفن في الكويت.

وأكد الفنان الكويتي، عبر صفحته على موقع “إنستغرام”، أن المسرحية الجديدة “المهمة الصعبة” للكبار فقط، موضحاً أنه لن يسمح بحضور أي أحد دون سن السادسة عشرة.Volume 0%

وأضاف أن أحداث المسرحية تدور حول مجموعة أبطال من رجال المهام الصعبة يواجهون مصيراً مجهولاً يهدد الجميع، مضيفاً أن الأحداث تتسم بالإثارة والتشويق، لكن في إطار كوميدي، كما أنها للكبار فقط.

مسرحية “المهمة الصعبة بطولة عبدالرحمن العقل، عبدالعزيز المسلم، جمال الردهان، زهرة الخرجي، مرام البلوشي، أسامة المزيعل، عبدالله المسلم، أحمد التمار، عبدالله الحمادي، عبدالله صادق دبيس، علي قريشي، صالح مشاري البلام، سارة، طلال الجوقة، ومن تأليف عبدالعزيز المسلم، وشارك في تأليفها أيمن الحبيل، وإخراج عبدالله عبدالعزيز المسلم، وألحان عادل الفرحان، كلمات الشاعر سامي العلي، ومهندس الديكور محمد الربيعان.

وأصيبت مرام البلوشي، في يونيو الماضي، بجلطة في القلب، نقلت إثرها إلى “العناية المركزة” بأحد المستشفيات في الكويت، لتتلقى العلاج اللازم.

وكشفت أن السبب الحقيقي وراء دخولها العناية المركزة، هو إصابتها بالتهاب رئوي شديد؛ بسبب موجة الغبار، ما أدى إلى انسداد الشرايين وتكوين جلطة.