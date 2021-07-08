16 فرقة فلسطينية في مهرجان رام الله للرقص المعاصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتحت فرقة "ستريو 48" الفلسطينية، الخميس، فعاليات الدورة الـ15 لمهرجان رام الله للرقص المعاصر على خشبة مسرح قصر رام الله الثقافي.

وقدمت الفرقة التي تأسست في مدينة نابلس عام 2014 عرضها بعنوان "رحلة إلى القدس"، بمشاركة 3 راقصات وخمسة راقصين.

واستخدم الراقصون الذين أطلقوا العنان لأجسادهم لتروي حكايات متعددة على خلفية موسيقية باستخدام مجموعة من الكراسي رافقت أداؤهم على خشبة المسرح.

وتشارك في فعاليات المهرجان، الذي يقام هذا العام تحت شعار "البعيد عنك قريب"، 16 فرقة فلسطينية ستؤدي عروضها على المسرح مباشرة أمام الجمهور وأربع فرق أخرى عربية ودولية ستقدم عروضها من خلال شاشة عرض.

وجاء في نشرة للمهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 16 يوليو/تموز الجاري أن الشعار "البعيد عنك قريب" مستوحى من الآثار التي خلفها انتشار وباء كورونا منذ أكثر من عام، يعني "قريب بتواصله معك وقريب بمشاعره تجاهك وقريب باحتفاله بك وقريب بحزنه عليك".

وأوضح القائمون على المهرجان الذي يقام بدعم من عدد من المؤسسات المحلية والدولية أنهم قرروا هذا العام تنظيمه مع مراعاة الإجراءات الصحية المتبعة بعد أن ألغي العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وينظم المهرجان هذا العام العديد من ورشات العمل في الرقص بالإضافة الى تنظيم مؤتمر "الرقص والمجتمع" الذي سيناقش موضوع علاقة الفنان والمتلقي في ظل كورونا.

ويقول القائمون على المهرجان إنه يهدف "إلى تعزيز لغة الحوار والتبادل الثقافي بين الشعب الفلسطيني وشعوب العالم".