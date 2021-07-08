فيديو.. أزمة في ضربات القلب تنقل هاني شاكر إلى المستشفى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض الفنان المصري هاني شاكر لوعكة صحية نُقِل على أثرها إلى أحد المستشفيات.

ونشر نقيب المهن الموسيقية مقطع فيديو عبر حسابه على أنستقرام من داخل المستشفى يطمئن جمهوره على حالته الصحية.

وعلّق المسؤول عن الصفحة: "يعتذر أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر عن عدم حضوره لحفل اليوم على مسرح النافورة في دار الأوبرا لتعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى منذ قليل".





واعتذر هاني شاكر عن عدم حضور حفله الغنائي، المقرر على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، قائلاً من على سرير في أحد المستشفيات: "جمهوري الحبيب بعتذر جدًا عن حفلة النهارده في الأوبرا، كان نفسي أشوفكم وأسعد بيكم وأغنيلكم كل اللي عايزينه".

وأضاف: "للأسف صحيت النهارده لقيت نفسي تعبان وضربات قلبي مش متظبطة وروحت المستشفى وبعمل تحاليل والدكتور قالي لازم أفضل في المستشفى 48 ساعة في العناية المركزة وبإذن الله نحدد ميعاد تاني للحفلة، لأن أنتم بتدوني معنى للحياة".

وأجرى هاني شاكر، مساء الأربعاء، مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، آخر بروفات الاستعداد للحفل الذي كان مقررًا إقامته، مساء الخميس على مسرح النافورة في دار الأوبرا.