شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف فى كواليس مسلسل "المماليك" بفستان أحمر وسكريبت .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها فى مسلسل "المماليك"، للنجم بيومى فؤاد، بمنطقة شبرامنت، وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها فى 60 حلقة.

وننشر صور لرانيا يوسف من داخل كواليس العمل وهى مرتدية فستان أحمر، وفقا لطبيعة المشاهد التى تصورها، وانتهى فريق العمل من تصوير مشاهد حفل داخل قصر الفنان بيومى فؤاد، ودعا فيه جميع رجال الأعمال وبعض الصحفيين، وتوالت الأحداث فى إطار درامى مشوق.

وقال الفنان بيومى فؤاد فى أحد اللقاءات التليفزيونية، إن كلمة "المماليك" تحمل الكثير من المعانى والعمل يحمل الكثير من النماذج المختلفة، في جميع المجالات المختلفة من الأعمال والتجارة القذرة، مشيراً إلى أن فريق العمل يواصل التصوير بشكل يومى، معرباً عن سعادته بالعمل مع رانيا يوسف وباقى الأبطال ورفض كلمة بطولة مطلقة لافتاً إلى أن العمل جماعى.

فيما أوضحت الفنانة رانيا يوسف خلال لقائها مع أحد البرامج، أن المسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الأكشن الرومانسى، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية "هند"، وكل حلقة في حدث مهم، وهي تركيبة بشرية عادية فيها الكويس والوحش، نشوف إمته تبقى شريرة أو طيبة.

مسلسل المماليك"، ينتمى لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة بيومي فؤاد، ورانيا يوسف، ودوللي شاهين، وتشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، ومنهم محمد لطفي، فيدرا، رامي غيط، رامي وحيد، محمد سليمان، نانسي صلاح، حنان سليمان، وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى.