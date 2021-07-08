شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من عقد قران هاجر أحمد نجمة مسلسل "أحسن أب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة هاجر أحمد، بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، داخل مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسط حضور أقارب العروسين وأصدقائهما المقربين.

تقدم الفنانة هاجر أحمد دور البطولة النسائية أمام الفنان الكوميدى على ربيع فى فيلمه الجديد "زومبى على جنبى"، الذى يتم التحضير لتصويره خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما قدمت معه دور البطولة فى مسلسل "أحسن أب" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، لتكون هاجر أحمد البطلة أمام على ربيع فى الدراما والسينما خلال 2021.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول فرقة غنائية شعبية تمر بالعديد من الموافق الكوميدية.

وعرض مسلسل "أحسن أب" في النصف الأول من شهر رمضان الماضى على قناة الحياة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وتدور أحداثه فى 15 حلقة، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.



























