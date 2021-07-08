شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا لـ هانى شاكر: ربنا يقومك لينا بالسلامة يا سيادة النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مغنى المهرجانات حمو بيكا رسالة لنقيب الموسيقيين هانى شاكر بعد تعرضه لأزمة صحية، عقب تعرضه للإجهاد جراء البروفات التي يقوم بها لحفله الذى كان من المقرر إقامته اليوم بالأوبرا، وكتب بيكا على صفحته على فيس بوك: "ألف سلامة عليك يا سيادة النقيب وربنا يقومك لينا بألف سلامة".

وانتهى منذ قليل أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين من عمل عدد من الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة للاطمئنان على حالته الصحية، عقب تعرضه للإجهاد جراء البروفات التي يقوم بها لحفله الذى كان من المقرر إقامته اليوم بالأوبرا، وقال هاني شاكر لليوم السابع: "أنا بخير والحمد لله وأعود لجمهوري قريبا".

وعبر هاني شاكر عن امتنانه لكل من اتصل للاطمئنان على حالته الصحية ودعمه معنويا، وتقدم باعتذار مصور لجمهوره بعد أن طالبه الأطباء بالراحة، وتأجيل الحفل، مؤكدا أنه كان يتمنى تقديم الحفل بين جمهوره الذي يمده بالحب ويعطي معني لحياته.

وتسبب ذلك فى تأجيل حفل النجم هانى شاكر والذي كان من المقرر إقامته على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، مساء اليوم الخميس.

كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، قد أصدرت قرارا بمنع مطرب المهرجانات حمو بيكا من الغناء بالحفلات، لعدم حصوله على تصاريح عمل تسمح له بالغناء، أصدرت النقابة عدة قرارات أخرى لمتابعة تنفيذ هذا القرار منها مخاطبة بعض الجهات لمنع تعاونهم مع حمو بيكا وبعض مطربى المهرجانات منها يوتيوب وفيس بوك.

وقال هانى شاكر فى تصريحات تليفزيونية: "حمو بيكا مؤدب جدا وتحدثت معه فى القرار الذى صدر وقلت له خد دروس فى الغناء قبل التقدم مرة أخرى للنقابة".

فيما علق المطرب حمو بيكا على حديث هانى شاكر: "بحبك وبحترمك جدا وأى قرار هقول حاضر ونعم وكل تعليماتك أوامر".

المطرب حمو بيكا، قال عن منعه من الغناء بالحفلات، لعدم حصوله على تصاريح عمل تسمح له بالغناء: "لغيت كل حجوزاتى وأخدت أول كورس فى الغناء اليوم"، مضيفًا: "رحت للدكتور محمد عبد الستار وأخدت أول كورس فى الغناء.. ونفسى من زمان أكون تحت مظلة النقابة".