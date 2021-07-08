شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الحالة الصحية لنقيب المهن الموسيقية هانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت السيدة نهلة توفيق زوجة الفنان هاني شاكر، جمهور الفنان الكبير من خلال ”الخليج 365” على صحة أمير الغناء العربي، مؤكدة أن الإجهاد الشديد في العمل تسبب فى "لغبطة" فى النبض وضربات القلب، ما جعله يدخل الرعاية المركزة، لكن حالته الصحية استقرت والحمد لله، وهيبقي تحت الملاحظة إلى أن يعطيه الأطباء تصريحا بالخروج من المستشفي.

وتسبب ذلك فى تأجيل حفل النجم هانى شاكر والذى كان من المقرر إقامته على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، مساء اليوم الخميس.