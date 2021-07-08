مركز السينما العربية يعود بمجلة السينما العربية في مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنطلق فعاليات مركز السينما العربية في مهرجان كان السينمائي للسنة السابعة، ويعود إلى إصدار عدد جديد من مجلة السينما العربية، يغطي مستجدات صناعة السينما في العالم العربي، ويسلط الضوء على أبرز الأسماء المؤثرة في السينما العربية خلال السنة الأخيرة.

العدد الجديد يضم قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية، التي تحتوي على شخصيات يمثلون أنفسهم أو جهات ينتمون إليها، ووقع الاختيار عليهم وفقاً للأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية خلال الـ12 شهراً الأخيرة.

الخبير السينمائي كولن براون الشريك المسؤول عن العمليات الدولية في MAD Solutions ومدير تحرير المجلة كتب في افتتاحية المجلة "لا يوجد مثال على إمكانية التغيير والتكيف مع الأوضاع المختلفة أكثر من صناعة السينما العربية، التي استطاعت أن تكشف عن مهارات خاصة للتعايش ومرونة شديدة، خلال 18 شهراً، منذ آخر عدد تم إطلاقه من مجلة السينما العربية في مهرجان برلين 2020".

ماهر دياب المدير الفني والشريك المؤسس في مركز السينما العربية وMAD Solutions يقول "التطور الملحوظ الذي تشهده السينما العربية في السنة الأخيرة، يقف وراءه شخصيات يستحقون أن يحظوا بالتقدير المناسب، وهذا ما نحاول أن نقدمه من خلال العدد الجديد من مجلة السينما العربية، عبر قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية".

موضوعات العدد تتضمن تسليط الضوء على التواجد العربي في مهرجان كان السينمائي، كذلك يضم دليلاً لوضع السينما العربية خلال الأزمة التي يمر بها العالم، مع الإشارة إلى المهرجانات السينمائية العربية، التي أقيمت على أرض الواقع أو بشكل افتراضي، بالإضافة إلى المنصات الإليكترونية العربية والإنتاجات العربية للمنصات الأجنبية وشباك التذاكر في العالم العربي، والإنتاج المشترك الذي كان واحداً من أهم وسائل إنقاذ صناعة الأفلام في العالم العربي.

كما يضم العدد أيضاً ملفاً يسلط الضوء على النسخة الخامسة من جوائز النقاد للأفلام العربية التي تستهدف تكريم أفضل الإنتاجات العربية خلال عام، وأيضاً جائزة الإنجاز النقدي الذي يكرم من خلالها مركز السينما العربية النقاد المؤثرين في السينما العربية.