بعد تعرضه لأزمة صحية.. هاني شاكر ينتهي من إجراء فحوصات طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى منذ قليل، أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين من عمل عدد من الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة؛ للاطمئنان على حالته الصحية عقب تعرضه للإجهاد جراء البروفات التي قام بها لحفله الذي كان من المقرر إقامته اليوم الخميس بالأوبرا.

وعبر هاني شاكر عن امتنانه لكل من قام بالاتصال للاطمئنان على حالته الصحية ودعمه معنويا، وتقدم باعتذار مصور لجمهوره بعد أن طالبه الأطباء بالراحة وتأجيل الحفل، مؤكدا أنه كان يتمنى تقديم الحفل بين جمهوره الذي يمده بالحب ويعطي معنى لحياته.

وقررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان هاني شاكر الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقا.