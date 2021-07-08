تركي آل الشيخ عن "كوكو شانيل": "سيشعل فينا ذكريات الزمن الجميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، لمسرحية "كوكو شانيل" للنجمة الكبيرة شريهان.

ونشر آل الشيخ، برومو جديد للمسرحية عبر حسابه على تويتر، وعلق: "العرض الذي سيشعل فينا ذكريات الزمن الجميل.. النجمة شريهان تعود بعد غياب 30 سنة عن خشبة المسرح برعاية هيئة الترفيه".

وكان تركي آل الشيخ، كتب تدوينة سابقة قال فيها: "بعد انتظار سنين طويلة، عودة النجمة شريهان، في مسرحية كوكو شانيل يوم ٢٠ يوليو من إنتاج العدل جروب على منصة شاهد، ومجموعة mbc العملاقة، برعاية هيئة الترفيه".

وتعود النجمة شريهان للفن بعد ٢٠ عاما من الغياب، وتقدم خلال المسرحية شخصية "كوكو شانيل"، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

العرض المسرحي "كوكو شانيل" يأتي برعاية هيئة العامة للترفيه في السعودية، من إنتاج شركة "العدل جروب"، تأليف الدكتور مدحت العدل.