أول تعليق من الأوبرا بعد تأجيل حفل هاني شاكر بسبب أزمته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أصدرت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، قرارًا بتأجيل حفل الفنان هاني شاكر بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها، ونقل إثرها لأحد المستشفيات.

وجاء في بيان الأوبرا، اليوم الخميس: "قررت دار الأوبرا المصرية، تأجيل حفل الفنان هاني شاكر، والذي كان مقررًا إقامته مساء اليوم الخميس ٨ يوليو على مسرح النافورة إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقًا، وذلك بسبب أزمه صحية تعرض لها الفنان".

وأضاف البيان: "تتمنى دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين، الشفاء العاجل لأمير الغناء العربي هاني شاكر، وعودته؛ لإمتاع جماهيره في أقرب وقت".

وكان هاني شاكر، قد أجرى مساء أمس مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، آخر بروفات الاستعداد للحفل الذي كان مقررًا إقامته، مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة في دار الأوبرا.