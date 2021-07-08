أزمة في ضربات القلب.. تطورات حالة هاني شاكر بعد دخوله العناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طمأن الفنان هاني شاكر، جمهوره على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها الساعات الماضية، ودخل إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وكشف شاكر، تطورات حالته الصحية خلال فيديو له من داخل المستشفى، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "للأسف قمت النهاردة من النوم لقيت نفسي تعبان شوية، وضربات القلب مش متظبطة شوية، وروحت على مستشفى الصفا".

وأضاف: "عملت تحاليل وفحوصات، وأبلغني الطبيب المعالج بضرورة تواجدي في العناية المركزة لمدة 48 ساعة".

ووجه رسالة لجمهور الأوبرا بعد تأجيل حفله، قائلًا: "بجد بعتذر من قلبي.. أنا كان نفسي أكون معاكم، وإن شاء الله نحدد ميعاد قريب جدًا، وأسعد بيكم وأشوفكم؛ لأن إنتوا اللي بتدوني معنى وطعم للحياة بجد".

وكان هاني شاكر، أجرى مساء أمس مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، آخر بروفات الاستعداد للحفل الذي كان مقررًا إقامته، مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة في دار الأوبرا.

فيما كان من المقرر أن يشاركه الغناء في الحفل من مطربي دار الأوبرا، المطرب ياسر سليمان ويقدم أغاني: "قدك المياس، ويا ليلة ماجاني الغالي"، فيما تقدم المطربة إيمان عبدالغني: "قلبي دليلي، بيت العز، نسم علينا الهوا، وأنا بعشقك".

يعتذر أمير الغناء العربي الفنان #هاني_شاكر عن حضوره لحفل اليوم على مسرح النافورة في دار الاوبرا لتعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى منذ قليل .. pic.twitter.com/73hL1mEgBH

— Hany Shaker (@HanyShaker)