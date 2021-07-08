" صاروا 14 سنة".. هكذا احتفلت سيرين عبدالنور بعيد زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة سيرين عبد النور، متابعيها وجمهورها احتفالها بعيد زواجها.

ونشرت سيرين، صورة لها مع زوجها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صاروا ١٤ سنة.. شريك حياتي وأحلامي.. كل عيد زواج والرب حامينا وحامي عائلتنا.. بحبك".

الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور تزوجت عام 2007، ولديها من الأبناء "تاليا" و"كريستيانو".

جدير بالذكر أن سيرين عبدالنور تنتظر عرض مسلسلها الجديد "دور العمر"، الذي يعرض قريبًا على منصة "شاهد".

والمسلسل بطولة عادل كرم، طلال الجردي، نوال كامل، سعيد سرحان، ومن إخراج سعيد الماروق.