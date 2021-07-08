نقل هاني شاكر إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعرض الفنان هاني شاكر، منذ قليل، لوعكة صحية، نُقل إثرها لأحد المستشفيات.

ونشر شاكر، فيديو له من داخل المستشفى يطمئن جمهوره على حالته الصحية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق المسؤول عن الصفحة: "يعتذر أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر عن عدم حضوره لحفل اليوم على مسرح النافورة في دار الأوبرا؛ لتعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى منذ قليل".

وكان هاني شاكر، أجرى مساء أمس مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، آخر بروفات الاستعداد للحفل الذي كان مقررًا إقامته، مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة في دار الأوبرا.

فيما كان من المقرر أن يشاركه الغناء في الحفل من مطربي دار الأوبرا، المطرب ياسر سليمان ويقدم أغاني: "قدك المياس، ويا ليلة ماجاني الغالي"، فيما تقدم المطربة إيمان عبدالغني: "قلبي دليلي، بيت العز، نسم علينا الهوا، وأنا بعشقك".