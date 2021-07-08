بالصور.. أجمل فنانات هوليوود على مر العصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تزخر السينما العالمية بنجمات وٌصفن العالم بأنهن الأجمل على مر العصور، إذ امتلكت كل واحدة منهن جاذبية خاصة ميزتها عن نظيراتها.

وهنا نعرض لكم أجمل فنانات هوليوود على مر العصور:

مونيكا بيلوتشي

النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي تعتبر من أجمل نساء العالم، وصنفت لأكثر من مرة كأجمل امرأة في العالم، وتبلغ "مونيكا" 65 عاما.

مارلين مونرو

هي النجمة الأشهر في تاريخ هوليوود، عاشت طيلة حياتها محط أنظار الجميع، واختارت الرحيل عن عالمنا وهي في دائرة الضوء، فلم تنحصر عنها الأضواء يوما، ولم تنافسها أي فنانة أو تحتل مكانتها حتى بعد رحيلها، لتظل حتى يومنا هذا أسطورة الجمال والإغراء في تاريخ السينما التي رحلت عن 36 عاما.

ريتا هيوارث

جميلة جميلات عصرها، وصنفت لأكثر من مرة بأنها الممثلة الأجمل في هوليوود، كما وصفها النقاد بأنها رمز الإغراء الأول في هوليوود، ورحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 68 عاما.

صوفيا لورين

النجمة الإيطالية صوفيا لورين، من أجمل الفنانات اللاتي عرفتهن السينما العالمية، فقد امتلكت وجها ذو ملامح مميزة، وقوام ممشوق ميزها عن غيرها من النجمات، وتبلغ النجمة الإيطالية من العمر 87 عاما.

كاثرين زيتا جونز

تمتلك النجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز ملامح مميزة، وشعر أسود طويل جعلها واحدة من فاتنات هوليوود، كما صنفت كأكثر نساء هوليوود جاذبية وجمال وتبلغ من العمر 52 عاما.

سكارليت جوهانسون

تبلغ النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون 37 عاما، كما وصفت بأنها أكثر امرأة مثيرة في هوليوود، وتعد من أشهر النجمات العالميات رغم صغر سنها.

ميجان فوكس

النجمة ميجان فوكس اختيرت لأكثر من مرة كأجمل امرأة في العالم، لأربع أعوام متتالية في 2006، 2007، 2008، 2009، وتبلغ "ميجان" من العمر 35 عاما.

أنجلينا جولي

هي نجمة صاحبة حضور طاغي وجمال مميز، وتعتبر من أشهر جميلات هوليوود، وتبلغ من العمر 46 عاما، واختيرت ضمن قائمة أجمل فنانات هوليوود على مر العصور عام 2015.

نيكول كيدمان

تعتبر النجمة العالمية نيكول كيدمان صاحبة جمال هادئ، وملامح رقيقة جعلتها إحدى أهم فاتنات هوليوود، رغم أنها لا تعتمد على جمالها في عدد كبير من الأعمال التي قدمتها، وتبلغ من العمر 54 عاما.

تشارليز ثيرون

النجمة الجنوب أفريقية تشارليز ثيرون، صنفت كأكثر نجمات هوليوود جاذبية لأكثر من مرة، وصنفتها إحدى المجلات العالمية بأنها من أجمل 7 نجمات في تاريخ هوليوود، وتبلغ "تشارليز" من العمر 46 عاما.