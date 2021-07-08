صورة نادرة للفنانة عبلة كامل مع زوجها السابق أحمد كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان أحمد كمال، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة نادرة تجمعه بزوجته السابقة الفنانة عبلة كامل.

وعلق "كامل" على الصورة قائلا: "عبلة كامل وأحمد كمال، شايلوك وبورشيا في العرض المسرحي تاجر البندقية، تأليف ويليام شكسبير وإخراج فهمي الخولي".

وتابع: "فريق التمثيل بكلية الآداب جامعة القاهرة، مهرجان المسرح الجامعي على مستوى جامعات مصر عام 1980، مسرح الطليعة، تصوير أمير الأمير".

وتزوجت الفنانة عبلة كامل والفنان أحمد كمال مطلع الثمانيات، وأنجبا بنتين، وبعد انفصالهما بعدة سنوات تزوجت الفنانة الكبيرة من الفنان الراحل محمود الجندي، لينفصلا بعد 3 سنوات.