أحرقاه حيّاً!!.. جريمة مروعة تهزّ محافظة “كفر الشيخ” في مصر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 26 دقيقة

آخر تحديث: 8 - يوليو - 2021 8:10 مساءً

هزت جريمة مروعة، محافظة كفر الشيخ شمال العاصمة المصرية القاهرة، انتهت بوفاة رجل احتراقاً من قبل شخصين كانا على خلاف مع ابنه.

وفي التفاصيل، قال صرح مصادر امنية أن خلافاً وقع بين أحد الأشخاص وصديقيه بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ لأسباب مالية بينهم.

وأضافت المصادر أنّ الشقيقين قصدا منزل صديقهما للتشاجر معه ومطالبته بالمال، فلم يجداه بل وجدا والده فقاما بسكب البنزين عليه وأشعلا فيه النيران حتى فارق الحياة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين وتبين أن لهما سوابق جنائية، واعترفا بالجريمة وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

وفي السياق عينه، قال المصدر الأمني إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ابن الضحية، بعدما نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كشف فيه تفاصيل غير دقيقة بشأن الحادث.