بالفيديو – دانييلا رحمة تنقل أجواء إيجابية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 36 دقيقة

نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة فيديو عفوي في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، نشرت فيه أجواء إيجابية لمتابعيها.

وظهرت دانييلا في كامل أناقتها بإطلالة كلاسيكية بفستان أسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة، ووضعت ماكياجاً ناعماً بألوان ترابية.

وكانت دنييلا قد عايدت مؤخراً والدها بفيديو مؤثر على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، للقطات تجمعها بأبيها ولفيديو قديم له من أيام شبابه، يوثق لحظات فرح وحبّ وإشتياق تجمع الإثنين. وعلّقت دانييلا على الفيديو: “بطلي، لا أطيق الإنتظار حتّى أراك”، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، متمنين لهما اللقاء القريب.

يذكر أن دانييلا شاركت ببطولة مسلسل للموت خلال شهر رمضان المبارك مع باقة من الممثلين، ولاقى العمل إعجاب عدد كبير من المتابعين، واعتبر البعض أن هذا الدور الذي لعبته دانييلا شكل نقطة تحول في مسيرتها الفنية.