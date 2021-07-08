هيا الشعيبي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: الدراما المصرية أصبحت “جبروت” الأعمال العربية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - يوليو - 2021 7:15 مساءً

تعتبر هيا الشعيبي من ابرز نجوم الكوميديا في الكويت خاصة والخليج عموما، وهي من انشط الفنانات وتشارك كل عام في اكثر من عمل درامي يعرض على المحطات الخليجية. لكن هذا العام لم تقدم الا عملا واحدا في رمضان الماضي، فما هي الاسباب هذا ما تقوله هيا الشعيبي لـ”صوت بيروت انترناشونال” “اريد ان اطلق على سنة 2021 انها غيمة سوداء، اذ انني قدمت فيها عملا دراميا تلفزيونيا واحدا وهو “بناية هب الريح” وهذا المسلسل كان مميزا جدا اذ شاركني فيه نجوم كبار من جميع الدول العربية ومنهم عباس النوري، غادة بشور، جيني اسبر وغيرهم وهذا ما اسعدني وشرفني بان اشارك هؤلاء في مسلسل واحد.

اما عن رأيها بالاعمال الخليجية والمصرية واللبنانية التي قدمت هذا العام تشير بانها ترى ان الدراما المصرية وحتى قبل انتشار جائحة كورونا باتت تطغى على كل الاعمال العربية من كل النواحي الانتاجية والتاليف ولو طرح عليّ المشاركة في بطولة عمل مصري اوافق دون تردد كون هذه الاعمال اصبحت “جبروت” المسلسلات العربية. وتتابع هيا “انه للاسف لم يلفتها اي عمل خليجي هذا العام.

اما عن المسلسلات الكوميدية وهل ما زالت قوية كما في السابق ام اختلف المستوى تؤكد “ان الاعمال الكوميدية السوداء السابقة كانت أقوى من الان. ومن هنا اود ان اطرح اسئلة ترى اين المنتجين الذين ينبغي ان يقدموا مستوى جيداً من الاعمال الكوميدية. وللاسف فان نجوم الكوميديا ينتقدون بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي ما اثر سلبا على عملنا وذلك من قبل اشخاص كيديين يقبضون اموالا من اجل انتقاد نجوم الكوميدية في الخليج بطريقة مؤذية وهذا لا يجوز ويجب وضع حد لهم.

اما عن غيابها عن تقديم برامج تلفزيونية في رمضان الماضي عبرت هيا عن شعورها بالحزن لعدم تقديمها هذا العام برنامجا خلال الشهر الفضيل على عكس ما اعتادت عليه طوال السنوات الماضية وهو ما دفع الجمهور ان يسالها عن سبب غيابها، وكشفت انها لم تتلق عروضا ولا تعرف سبب ذلك، واضافت “انا لا احب ان اطرق الابواب للسؤال عن مشاركة في البرامج واتمنى النجاح للجميع”.

اما الفرق بين الفنان قديما وحديثا فتقول “هناك فرق كبير، بين الماضي والحاضر فالفنان القديم كان ملتزما بكل شيء وكان هدفه التمثيل فقط اما الان فقد اصبح المجال مفتوحا حتى لعديمي الموهبة وهذا امر سيء”.

اما ابرز المشاكل التي يعاني منها الوسط الفني فتقول هيا الشعيبي “للاسف ان الوسط الفني في الخليج يعاني من مشاكل كثيرة منها مثلا عدم وجود نصوص جيدة وعدم الاهتمام بحقوق الفنان المادية والمعنوية”.