نقل الفنان ” هاني شاكر ” إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

كتب امير فتحي في الخميس 8 يوليو 2021 07:06 مساءً - تعرض نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان ” هاني شاكر ” لأزمة صحية بشكل مفاجئ استدعت نقله على إثرها إلى المستشفى .
واعتذر هاني شاكر في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن حفله الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة بدار الأوبرا وتقرر تأجيله بسبب ظروف مرضه .
فقال في مقطع فيديو ظهر به من داخل المستشفى : ” جمهوري الحبيب أنا بعتذر جدا عن حفلة النهاردة في الأوبرا .. كان نفسي أشوفكم وأسعد بيكم واغنيلكم كل اللي انتو عايزينه ” .
وتابع : ” بس للأسف الشديد أنا النهاردة تعبان شوية عندي ضربات قلبي مش مظبطة وجيت مستشفى الصفا بعمل تحاليل وفحوصات ولازم على الأقل افضل 48 ساعة في العناية ” .
وأضاف هاني شاكر : ” بجد بعتذر من قلبي أنا كان نفسي أكون معاكو وإن شاء الله نحدد ميعاد قريب جدا وأسعد بيكم واشوفكم لإن انتو اللي بتدوني معنى وطعم للحياة بجد ” .
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