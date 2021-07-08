نوال الزغبي تشوق الجمهور لألبومها الجديد وتقول: أيام معدودة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شوقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها لألبومها المنتظر حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورة لها من داخل حوض السباحة وعلّقت عليها: “صباح الخير، قريباً ألبومي الجديد، تابعوني”.

وتفاعل متابعو نوال مع منشورها وأكدوا أنهم بانتظار الألبوم الجديد ومنهم أحد المتابعين الذي طالبها بإصدار الميني ألبوم بالسرعة القصوى كون الجمهور بانتظاره لترد نوال على هذا التعليق بعبارة “أيام معدودة “.

ورجح الجمهور أن الصورة التي نشرتها نوال عبر ” تويتر” هي من الفيديو كليب الذي صورته مع المخرج فادي حداد.

وكانت نوال قد طرحت قبل ذلك أغنيتين منفردتين هما “أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال و”بكلّم خيالي” من كلمات وألحان ​صلاح الكردي​.