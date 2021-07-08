شكرا لقرائتكم خبر عن أهل الفن فى معرض الكتاب .. روايات محيى إسماعيل وعبد الرحيم كمال تحضر بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى انطلقت فعالياته منذ أيام قليلة، الملتقي الثقافي الأول في مصر والعالم العربى، وهو أكبر تجمع ثقافي لكتب الأدباء المصريين والعرب وسوق الكتاب الأهم عربيا، لكن يبدو أن معرض الكتاب هذا العام لم يقتصر على كبار الكتاب والأدباء فقط، بل كان لأهل الفن نصيب في النسخة الحالية.

وخلال الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتحت شعار "في القراءة حياة"، ظهرت العديد من إبداعات أهل الفن من فنانين ومؤلفين منهم:

رواية "المخبول" للفنان محيى إسماعيل، وهي الرواية التي صدرت في طبعتها الأولي عام 2002، عن مكتبة مدبولي للنشر، طرحت طبعتها الثانية عن الهيئة العامة للكتاب عام 2011، ولاتزال طبعات الرواية متواجدة في جناح الهيئة في معرض الكتاب، والرواية بحسب تقديم الناشر تحمل صفة العالمية من خلال قصة إنسانية ممزوجة بقصة حب عاطفية مثيرة، أبدع فيها المؤلف في نسج أحداثها الملتهبة.



رواية المخبول

روايتى "الأشقر مروان" و"قانون الكارما" للمؤلفة إنجي علاء، مصممة الأزياء والسيناريست، ومؤلفة مسلسل "كوفيد25 " الذى عرض خلال موسم رمضان الماضى، من بطولة يوسف الشريف، حيث تشارك هى الأخرى خلال الدورة الحالية من معرض الكتاب، حسبما أعلنت عبر صفحتها الرسمية علي موقع فيس بوك.

رواية "الأشقر مروان" تدور حول رحلة مروان (بطل الرواية) الشاقة فى البحث عن خيله الأشقر مروان (وهو نوع من أنواع الخيول العربية الأصيلة) بعد أن أجبر على أن يتخلى عنه وفرق بينهما مَن لا يرحم، والتي بدأت معها رحلة الأشقر القاسية بدون مروان، أما رواية "قانون الكارما" كانت ضمن أعلى الروايات مبيعا فى العديد من فروع المكتبات لعام 2018.





رواية "أبناء حورة" أحدث روايات الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، والذي عرض له خلال سباق دراما رمضان الماضى مسلسلى "نجيب زاهي زركش" و"القاهرة كابول"، أصدر خلال الدورة الحالية من المعرض أحدث أعماله الروائية "أبناء حورة" عن دار الكرمة للنشر.



